Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após serem baleados na madrugada de quarta-feira (18), em Campinas. O crime ocorreu na Rua Orestes Segallio, no bairro Residencial Colina da Nascentes, no distrito do Campo Grande.

As vítimas foram socorridas por familiares e levadas até a UPA Campo Grande (Unidade de Pronto Atendimento). Luciano Geraldo Roma de Oliveira não resistiu aos ferimentos e morreu. A segunda vítima, que não teve o nome divulgado, foi atingida por um disparo na região da face e do crânio. Ele está internado no Hospital PUC-Campinas e deverá passar por cirurgia.

Segundo as informações iniciais, o autor efetuou diversos disparos com arma calibre .380 contra as vítimas, que estavam em frente a uma residência no momento do ataque. A motivação do crime ainda é desconhecida.