A Prefeitura de Sumaré oficializou a nomeação de Frederico Almeida como novo titular da Secretaria Municipal de Saúde. Frederico é especialista em Gestão Pública em Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e acumula mais de uma década de atuação no Sistema Único de Saúde (SUS).

Entre maio de 2012 e setembro de 2024, atuou como consultor e referência técnica do Ministério da Saúde, com passagens por secretarias como Atenção Primária e Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.

Por 17 anos — entre junho de 2009 e janeiro de 2026 — Frederico atuou como apoiador do COSEMS-SP, conselho que reúne os secretários municipais de saúde paulistas, prestando suporte técnico a municípios na organização e aprimoramento dos serviços locais.