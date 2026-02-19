Uma ocorrência incomum durante patrulhamento da GCM (Guarda Civil Municipal) de Cosmópolis resultou na apreensão de mais de 400 porções de drogas, armazenadas de forma peculiar.
Segundo o boletim de ocorrência, os agentes realizavam policiamento preventivo quando ouviram alguém gritar a expressão “tá moiado”. A situação levantou suspeitas e motivou uma varredura minuciosa nas proximidades.
Durante as buscas, os guardas localizaram uma sacola plástica escondida com grande quantidade de entorpecentes já fracionados e prontos para a comercialização. Foram apreendidos:
- 197 porções de cocaína
- 112 porções de crack
- 90 porções de maconha
- 10 comprimidos de ecstasy
Além da quantidade expressiva, chamou a atenção da equipe o fato de que parte da maconha estava armazenada dentro de uma lata.
Todo o material foi recolhido e encaminhado à autoridade policial competente, onde a ocorrência foi registrada.