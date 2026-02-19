19 de fevereiro de 2026
APREENSÃO

Maconha enlatada? GCM encontra estoque de drogas em Cosmópolis

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/GCM
Materiais foram encontrados durante patrulhamento de rotina após abordagem suspeita; mais de 400 porções de entorpecentes foram apreendidas.
Materiais foram encontrados durante patrulhamento de rotina após abordagem suspeita; mais de 400 porções de entorpecentes foram apreendidas.

Uma ocorrência incomum durante patrulhamento da GCM (Guarda Civil Municipal) de Cosmópolis resultou na apreensão de mais de 400 porções de drogas, armazenadas de forma peculiar.

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes realizavam policiamento preventivo quando ouviram alguém gritar a expressão “tá moiado”. A situação levantou suspeitas e motivou uma varredura minuciosa nas proximidades.

Durante as buscas, os guardas localizaram uma sacola plástica escondida com grande quantidade de entorpecentes já fracionados e prontos para a comercialização. Foram apreendidos:

  • 197 porções de cocaína
  • 112 porções de crack
  • 90 porções de maconha
  • 10 comprimidos de ecstasy

Além da quantidade expressiva, chamou a atenção da equipe o fato de que parte da maconha estava armazenada dentro de uma lata.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à autoridade policial competente, onde a ocorrência foi registrada.

