A Polícia Civil investiga a morte de um paciente que fugiu do Hospital Estadual de Sumaré e foi fatalmente atacado por cães da raça pitbull na manhã da última segunda-feira (16). Marcos de Souza Franco, de 48 anos, evadiu-se da unidade por volta das 4h30, vestindo apenas a roupa hospitalar e com acesso venoso no braço.

Segundo o boletim de ocorrência, moradores ouviram gritos de socorro e latidos intensos por volta das 6h20. O corpo foi encontrado caído em uma via pública, com sinais de agressões na cabeça e nas pernas.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito no local. O médico responsável indicou como provável causa da morte choque hipovolêmico e mordedura canina.