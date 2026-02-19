A Polícia Civil investiga a morte de um paciente que fugiu do Hospital Estadual de Sumaré e foi fatalmente atacado por cães da raça pitbull na manhã da última segunda-feira (16). Marcos de Souza Franco, de 48 anos, evadiu-se da unidade por volta das 4h30, vestindo apenas a roupa hospitalar e com acesso venoso no braço.
Segundo o boletim de ocorrência, moradores ouviram gritos de socorro e latidos intensos por volta das 6h20. O corpo foi encontrado caído em uma via pública, com sinais de agressões na cabeça e nas pernas.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito no local. O médico responsável indicou como provável causa da morte choque hipovolêmico e mordedura canina.
Imagens de câmeras de monitoramento registraram a vítima caminhando pela rua por volta das 6h19. Quando as equipes chegaram, os animais já não estavam mais no endereço. Vizinhos relataram que ataques a outros animais já teriam ocorrido anteriormente na região.
Histórico
A direção do Hospital Estadual de Sumaré confirmou que o paciente havia deixado a unidade sem autorização. Marcos estava internado desde sexta-feira (13), após se envolver em uma briga e sofrer agressões. Familiares informaram que ele fazia uso constante de bebidas alcoólicas.
De acordo com a equipe médica, as lesões na cabeça não aparentavam ser recentes, o que reforça a hipótese de que seriam decorrentes da agressão sofrida antes da internação.
A perícia técnica realizou os levantamentos no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Americana, onde passará por exame necroscópico para determinar a causa exata da morte.
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar tanto as circunstâncias da fuga do hospital quanto o ataque dos cães.