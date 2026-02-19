Um homem foi detido em flagrante enquanto furtava a agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Emílio Bosco, no Jardim Morumbi, em Sumaré, durante o feriado de Carnaval.

A ação foi interrompida por equipes da Polícia Militar, acionadas pelo 190 após denúncia de furto em andamento. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram as portas abertas e calçadas, facilitando o acesso ao interior da agência.

Dentro da unidade, foi localizado o suspeito, identificado como Wesley, que revirava móveis em busca de objetos de valor.