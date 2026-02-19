Um homem foi preso suspeito de furtar uma motocicleta em Itapira. O caso ocorreu na Rua Siqueira Campos, na região central da cidade, após denúncia de que uma pessoa estaria com um veículo produto de crime.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para averiguar a situação. Com apoio de outras viaturas, os agentes abordaram o suspeito indicado por uma testemunha. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.
Questionado sobre a origem da motocicleta, o homem afirmou que o veículo teria sido deixado como garantia de um empréstimo. No entanto, o proprietário compareceu ao local, reconheceu a moto e informou que ela havia sido furtada no dia anterior.
Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial em Mogi Guaçu, onde a ocorrência foi registrada como furto. Após os procedimentos de Polícia Judiciária, todas as partes foram ouvidas e liberadas. A motocicleta foi restituída ao dono.