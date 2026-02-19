Um homem foi preso suspeito de furtar uma motocicleta em Itapira. O caso ocorreu na Rua Siqueira Campos, na região central da cidade, após denúncia de que uma pessoa estaria com um veículo produto de crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para averiguar a situação. Com apoio de outras viaturas, os agentes abordaram o suspeito indicado por uma testemunha. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Questionado sobre a origem da motocicleta, o homem afirmou que o veículo teria sido deixado como garantia de um empréstimo. No entanto, o proprietário compareceu ao local, reconheceu a moto e informou que ela havia sido furtada no dia anterior.