Um homem de 25 anos foi preso em flagrante após agredir e ameaçar a companheira, de 30 anos, no Loteamento Primavera, em Sumaré.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada na via pública acompanhada dos dois filhos. Ela relatou que, ao retornar à residência na Rua Domingos Provedel para buscar pertences pessoais, foi impedida de entrar pelo companheiro.

De acordo com o relato, o homem teria desferido um tapa no rosto da mulher e, na sequência, a ameaçado com uma faca. A vítima também informou que vinha recebendo mensagens com ameaças e demonstrou temor por sua integridade física e pela segurança de familiares.