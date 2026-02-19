19 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é agredida com tapa e ameaçada de morte diante dos filhos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima foi atacada ao tentar buscar pertences em casa; autor negou as agressões, mas faca foi encontrada pela polícia no local e o suspeito foi preso.

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante após agredir e ameaçar a companheira, de 30 anos, no Loteamento Primavera, em Sumaré.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada na via pública acompanhada dos dois filhos. Ela relatou que, ao retornar à residência na Rua Domingos Provedel para buscar pertences pessoais, foi impedida de entrar pelo companheiro.

De acordo com o relato, o homem teria desferido um tapa no rosto da mulher e, na sequência, a ameaçado com uma faca. A vítima também informou que vinha recebendo mensagens com ameaças e demonstrou temor por sua integridade física e pela segurança de familiares.

No interior do imóvel, a equipe policial localizou uma faca sobre a mesa, compatível com a versão apresentada pela mulher. Em depoimento, o suspeito negou as agressões.

Diante das evidências, ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a autoridade competente ratificou a prisão em flagrante. O homem permanece à disposição da Justiça.

