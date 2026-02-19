A quinta-feira (19) será marcada por instabilidade na RMC (Região Metropolitana de Campinas). O dia começou com céu parcialmente nublado, mas a combinação de calor, umidade e a chegada de uma frente fria aumenta o risco de temporais de alto impacto.

Segundo a meteorologia, as condições favorecem a formação de nuvens carregadas ao longo de todo o dia. O período de maior atenção vai do final da manhã ao final da tarde, quando há possibilidade de tempestades intensas.

Assim como nos dias anteriores, há potencial para chuvas fortes, raios, vendavais e até queda de granizo. As temperaturas devem variar entre 21°C e 31°C, mantendo a sensação de abafamento.