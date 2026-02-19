19 de fevereiro de 2026
PREVISÃO DO TEMPO

Quinta tem risco de temporais e granizo na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Frente fria eleva risco de chuva forte, raios e vendavais na região.
A quinta-feira (19) será marcada por instabilidade na RMC (Região Metropolitana de Campinas). O dia começou com céu parcialmente nublado, mas a combinação de calor, umidade e a chegada de uma frente fria aumenta o risco de temporais de alto impacto.

  Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a meteorologia, as condições favorecem a formação de nuvens carregadas ao longo de todo o dia. O período de maior atenção vai do final da manhã ao final da tarde, quando há possibilidade de tempestades intensas.

Assim como nos dias anteriores, há potencial para chuvas fortes, raios, vendavais e até queda de granizo. As temperaturas devem variar entre 21°C e 31°C, mantendo a sensação de abafamento.

