18 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
POUSO EMERGENCIAL

Avião faz pouso de emergência nos Amarais após colisão com ave

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Rede Voa
Aeronave declarou emergência após bird strike e pousou sem trem dianteiro; não houve feridos.
Aeronave declarou emergência após bird strike e pousou sem trem dianteiro; não houve feridos.

Uma aeronave realizou pouso de emergência na tarde desta quarta-feira (18) no Aeroporto de Campos dos Amarais, em Campinas, após colidir com uma ave durante a decolagem.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O avião, prefixo PR-FET, modelo Baron 58, havia decolado do próprio terminal quando declarou emergência após o chamado bird strike. Segundo informações da concessionária Rede VOA, o piloto relatou falha no trem de pouso.

O Centro de Controle Operacional do aeroporto acionou imediatamente a equipe de resposta a emergências e o Corpo de Bombeiros. As viaturas se posicionaram próximas à pista para acompanhar a aterrissagem.

Foi constatado que o trem de pouso frontal não estava acionado. O pouso ocorreu por volta das 15h45, apenas com os trens laterais, sem registro de incêndio ou outras intercorrências.

Havia apenas o piloto a bordo e não houve feridos.

O CENIPA foi acionado e realizará os procedimentos necessários para a liberação da pista e retirada da aeronave.

Comentários

Comentários