Uma aeronave realizou pouso de emergência na tarde desta quarta-feira (18) no Aeroporto de Campos dos Amarais, em Campinas, após colidir com uma ave durante a decolagem.

O avião, prefixo PR-FET, modelo Baron 58, havia decolado do próprio terminal quando declarou emergência após o chamado bird strike. Segundo informações da concessionária Rede VOA, o piloto relatou falha no trem de pouso.

O Centro de Controle Operacional do aeroporto acionou imediatamente a equipe de resposta a emergências e o Corpo de Bombeiros. As viaturas se posicionaram próximas à pista para acompanhar a aterrissagem.