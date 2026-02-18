Uma aeronave realizou pouso de emergência na tarde desta quarta-feira (18) no Aeroporto de Campos dos Amarais, em Campinas, após colidir com uma ave durante a decolagem.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O avião, prefixo PR-FET, modelo Baron 58, havia decolado do próprio terminal quando declarou emergência após o chamado bird strike. Segundo informações da concessionária Rede VOA, o piloto relatou falha no trem de pouso.
O Centro de Controle Operacional do aeroporto acionou imediatamente a equipe de resposta a emergências e o Corpo de Bombeiros. As viaturas se posicionaram próximas à pista para acompanhar a aterrissagem.
Foi constatado que o trem de pouso frontal não estava acionado. O pouso ocorreu por volta das 15h45, apenas com os trens laterais, sem registro de incêndio ou outras intercorrências.
Havia apenas o piloto a bordo e não houve feridos.
O CENIPA foi acionado e realizará os procedimentos necessários para a liberação da pista e retirada da aeronave.