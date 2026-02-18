A Procuradoria da Câmara Municipal de Campinas rejeito o pedido de Comissão Processante (CP) contra o vereador Permínio Monteiro (PSB).

O requerimento, que apontava eventual omissão qualificada do parlamentar e suposto desvio de finalidade da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Adultização Infantil no Âmbito Digital, foi analisado pela Procuradoria da Casa e rejeitado por questões técnicas, sendo arquivado imediatamente, sem leitura ou votação em sessão.

A representação havia sido protocolada por Marcelo Araújo Bonifácio, que se apresenta como presidente da Associação Nacional Pilares da Família. No documento, ele relatava ter encaminhado denúncias envolvendo uma criança em situação de vulnerabilidade ao Conselho Tutelar da Região Sul e alegava não ter recebido retorno do vereador.