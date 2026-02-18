A Secretaria Municipal de Serviços Públicos afirmou estar na fase final do estudo técnico que vai embasar um novo projeto de drenagem na região do antigo Kartódromo da Lagoa do Taquaral, em Campinas. A proposta prevê a implantação de uma rede auxiliar paralela à galeria existente, ampliando a capacidade de captação e condução das águas pluviais.

O levantamento começou em novembro do ano passado e considera séries históricas de chuva e o comportamento do sistema ao longo das últimas décadas. A análise técnica é conduzida por engenheiro especializado em drenagem e vai definir o dimensionamento da nova estrutura.

Segundo o secretário Ernesto Paulella, a galeria atual foi construída há cerca de 60 anos, quando a área tinha menor impermeabilização. “Com o crescimento urbano e a expansão de áreas asfaltadas e edificadas, a capacidade de absorção do solo diminuiu, tornando o sistema insuficiente em episódios de chuva intensa concentrada em curto período”, afirmou.