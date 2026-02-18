A Secretaria Municipal de Serviços Públicos afirmou estar na fase final do estudo técnico que vai embasar um novo projeto de drenagem na região do antigo Kartódromo da Lagoa do Taquaral, em Campinas. A proposta prevê a implantação de uma rede auxiliar paralela à galeria existente, ampliando a capacidade de captação e condução das águas pluviais.
O levantamento começou em novembro do ano passado e considera séries históricas de chuva e o comportamento do sistema ao longo das últimas décadas. A análise técnica é conduzida por engenheiro especializado em drenagem e vai definir o dimensionamento da nova estrutura.
Segundo o secretário Ernesto Paulella, a galeria atual foi construída há cerca de 60 anos, quando a área tinha menor impermeabilização. “Com o crescimento urbano e a expansão de áreas asfaltadas e edificadas, a capacidade de absorção do solo diminuiu, tornando o sistema insuficiente em episódios de chuva intensa concentrada em curto período”, afirmou.
Na terça-feira (18), quando 21 carros ficaram submersos no estacionamento do antigo Kartódromo, a estação pluviométrica do IAC registrou 20,6 milímetros de chuva em apenas 1 hora e 30 minutos, volume suficiente para sobrecarregar estruturas antigas.
O estudo avalia a construção de uma nova rede com lançamento das águas na Lagoa do Taquaral. A intervenção deve atravessar a área interna do antigo kartódromo, nas proximidades dos campos de futebol, e exigirá obra estrutural de grande porte.
Após a conclusão da etapa técnica, será elaborado o projeto executivo e iniciada a busca por recursos. A estimativa preliminar aponta investimento de cerca de R$ 25 milhões.
A intervenção integra o segundo conjunto de grandes obras estruturais de drenagem previstas pelo município. O primeiro pacote foi executado nas avenidas Princesa D’Oeste e Orozimbo Maia. Agora, a região do Taquaral passa a ser prioridade na estratégia de enfrentamento aos alagamentos.