A Secretaria de Trabalho e Renda de Campinas está com 50 vagas abertas para coletor de resíduos, por meio do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT), em parceria com o consórcio Campi Ambiental, responsável pela gestão de resíduos e limpeza urbana no município.

As oportunidades são para atuação em Campinas e não exigem escolaridade mínima nem experiência anterior, ampliando o acesso ao mercado para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.

A remuneração é de R$ 2.208,00, acrescida de R$ 648,00 de adicional de insalubridade, além de vale-alimentação de R$ 1.193,97 e vale-transporte.