A Secretaria de Trabalho e Renda de Campinas está com 50 vagas abertas para coletor de resíduos, por meio do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT), em parceria com o consórcio Campi Ambiental, responsável pela gestão de resíduos e limpeza urbana no município.
As oportunidades são para atuação em Campinas e não exigem escolaridade mínima nem experiência anterior, ampliando o acesso ao mercado para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.
A remuneração é de R$ 2.208,00, acrescida de R$ 648,00 de adicional de insalubridade, além de vale-alimentação de R$ 1.193,97 e vale-transporte.
Segundo o secretário municipal de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade, a iniciativa fortalece a política de geração de emprego na cidade. “Essa parceria amplia o acesso ao mercado de trabalho, especialmente para quem busca uma oportunidade sem exigência de experiência ou escolaridade. Nosso objetivo é facilitar o encaminhamento e aproximar o trabalhador das vagas disponíveis”, afirmou.
Os interessados devem comparecer a uma unidade do CPAT Campinas até o dia 25 de fevereiro, levando RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital) para formalizar a candidatura.