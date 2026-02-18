18 de fevereiro de 2026
EVITE A REGIÃO

Obra de gás: Rua no Centro de Campinas sofre interdição

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Interdição na rua Cônego Cipião ocorre das 9h às 17h para obra na rede de gás executada pela Comgás.

A Emdec interditará um trecho da Rua Cônego Cipião, no Centro de Campinas, nesta quinta-feira (19), das 9h às 17h.

O bloqueio ocorrerá na altura do número 525, no trecho entre a Avenida Francisco Glicério e a Rua Barão de Jaguara. A interdição é necessária para a realização de obra na rede de gás, sob responsabilidade da Comgás.

Para minimizar impactos no trânsito, a Emdec orienta que motoristas utilizem rotas alternativas pelas vias Duque de Caxias, Francisco Glicério, Aquidabã e Barão de Jaguara, conforme o destino.

Agentes da Mobilidade Urbana acompanharão a circulação na região. A conclusão dos serviços poderá sofrer alteração caso haja interferência das condições climáticas.

