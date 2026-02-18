A Emdec interditará um trecho da Rua Cônego Cipião, no Centro de Campinas, nesta quinta-feira (19), das 9h às 17h.

O bloqueio ocorrerá na altura do número 525, no trecho entre a Avenida Francisco Glicério e a Rua Barão de Jaguara. A interdição é necessária para a realização de obra na rede de gás, sob responsabilidade da Comgás.

Para minimizar impactos no trânsito, a Emdec orienta que motoristas utilizem rotas alternativas pelas vias Duque de Caxias, Francisco Glicério, Aquidabã e Barão de Jaguara, conforme o destino.