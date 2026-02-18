Campinas está sob alerta de chuvas intensas com grau de severidade “Perigo”, conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O comunicado é válido das 10h desta quarta-feira (18) até as 10h de quinta-feira (19) e inclui toda a região.
De acordo com o Inmet, há previsão de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm no acumulado do dia, além de ventos que podem variar de 60 a 100 km/h. Entre os riscos estão queda de energia, alagamentos, descargas elétricas e queda de galhos e árvores.
Segundo o Cepagri/Unicamp, a instabilidade deve se intensificar principalmente entre a tarde desta quarta-feira e o fim da tarde de quinta-feira, com possibilidade de temporais acompanhados de raios, vendavais e granizo.
Previsão para os próximos dias
Para esta quarta-feira (18), a previsão indica aumento de nuvens à tarde. O calor e a maior entrada de umidade favorecem a formação de tempestades. A temperatura máxima pode chegar a 31°C.
Na quinta-feira (19), a passagem de uma frente fria pelo litoral paulista amplia o risco de chuva ao longo do dia, especialmente entre o fim da manhã e o final da tarde. As temperaturas variam entre 21°C e 31°C.
Para sexta-feira, a tendência é de sol predominante, com menor probabilidade de chuva, embora não estejam descartadas pancadas isoladas no período da tarde.
Orientações à população
O diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, reforça que a população deve acompanhar os avisos oficiais e redobrar a atenção diante de mudanças rápidas no tempo. “A Defesa Civil orienta que a população fique atenta às mudanças rápidas nas condições do tempo, especialmente ao ouvir trovões, e busque abrigo em local seguro diante de sinais de tempestade”, afirmou.
Entre as principais recomendações estão:
Não atravessar ruas alagadas, seja a pé ou de carro;
- Evitar áreas com histórico de inundação;
- Não se abrigar sob árvores, postes ou estruturas metálicas frágeis;
- Não estacionar veículos sob árvores;
- Recolher objetos soltos em quintais e varandas;
- Durante tempestades com raios, evitar áreas abertas e contato com água;
- Em caso de fio energizado sobre o veículo, permanecer dentro do carro e acionar o Corpo de Bombeiros.
Como receber alertas
A população pode receber avisos oficiais por:
- Cell Broadcast: alerta sonoro automático enviado para celulares 4G e 5G na área de risco, sem necessidade de cadastro;
- SMS: envio do CEP para o número 40199, serviço gratuito.
As equipes da Secretaria de Serviços Públicos seguem mobilizadas para desobstrução de vias após as últimas ocorrências de chuva.
Telefones de emergência
- 199 – Defesa Civil (alagamentos e quedas de árvores)
- 118 – Emdec (emergências de trânsito)
- 193 – Corpo de Bombeiros
- 156 – Prefeitura (vistoria para poda ou extração de árvores)