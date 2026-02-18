Campinas está sob alerta de chuvas intensas com grau de severidade “Perigo”, conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O comunicado é válido das 10h desta quarta-feira (18) até as 10h de quinta-feira (19) e inclui toda a região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o Inmet, há previsão de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm no acumulado do dia, além de ventos que podem variar de 60 a 100 km/h. Entre os riscos estão queda de energia, alagamentos, descargas elétricas e queda de galhos e árvores.

Segundo o Cepagri/Unicamp, a instabilidade deve se intensificar principalmente entre a tarde desta quarta-feira e o fim da tarde de quinta-feira, com possibilidade de temporais acompanhados de raios, vendavais e granizo.

Previsão para os próximos dias