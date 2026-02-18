18 de fevereiro de 2026
GOLPE EM DÓLAR

Estelionatária 'fake' é presa em Campinas com fortuna de mentira

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/DIG
Mulher foi presa em flagrante ao tentar pagar R$ 200 mil por camionete com 40 mil dólares falsos em centro comercial de Campinas.
Uma tentativa de golpe envolvendo dólares falsos terminou com duas pessoas presas em flagrante em um centro comercial na região central de Campinas. A ocorrência foi registrada como tentativa de estelionato, uso de documento falso e associação criminosa, e foi divulgada pela Polícia Civil nesta quarta-feira.

Investigadores da 1ª DIG/Deic receberam informações de que ocorreria uma negociação de alto valor no local na última sexta-feira, com pagamento em espécie. Diante da denúncia, os policiais realizaram monitoramento e identificaram movimentação considerada suspeita.

No momento da abordagem, foi confirmado que se tratava da venda de uma camionete pelo valor de R$ 200 mil, com pagamento combinado em dólares. A compradora, que se apresentou inicialmente como “Maria” e afirmou ser do Paraná, carregava na bolsa 40 mil dólares em notas falsas, que traziam a inscrição “sem valor”, coberta por fita adesiva.

Durante a ação, os policiais também encontraram em uma mala outros malotes com cédulas falsas, que totalizavam 680 mil dólares sem valor comercial e que, segundo a investigação, poderiam ser utilizados em novos golpes.

A apuração revelou ainda que a mulher utilizava documento falso. Após a identificação correta, foi constatado que ela já respondia por estelionato e estava em liberdade por medida cautelar.

Ela e o intermediador da negociação foram autuados em flagrante. A Polícia Civil representou pela conversão da prisão em preventiva, pedido que foi deferido pela Justiça.

