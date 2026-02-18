Uma tentativa de golpe envolvendo dólares falsos terminou com duas pessoas presas em flagrante em um centro comercial na região central de Campinas. A ocorrência foi registrada como tentativa de estelionato, uso de documento falso e associação criminosa, e foi divulgada pela Polícia Civil nesta quarta-feira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Investigadores da 1ª DIG/Deic receberam informações de que ocorreria uma negociação de alto valor no local na última sexta-feira, com pagamento em espécie. Diante da denúncia, os policiais realizaram monitoramento e identificaram movimentação considerada suspeita.

No momento da abordagem, foi confirmado que se tratava da venda de uma camionete pelo valor de R$ 200 mil, com pagamento combinado em dólares. A compradora, que se apresentou inicialmente como “Maria” e afirmou ser do Paraná, carregava na bolsa 40 mil dólares em notas falsas, que traziam a inscrição “sem valor”, coberta por fita adesiva.