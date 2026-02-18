A Secretaria de Serviços Públicos iniciou nesta quarta-feira (18) obra emergencial para corrigir uma erosão na avenida John Boyd Dunlop, na altura da antiga Cerâmica V8, próximo à entrada do bairro Novo Mundo, em Campinas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O problema comprometeu a base do pavimento em um trecho de aproximadamente 30 metros e exigiu intervenção imediata para garantir a segurança de motoristas e usuários do transporte coletivo.
No local, as equipes utilizam escavadeira hidráulica para retirada do solo comprometido. Após a remoção do material, será feita a recomposição estrutural da base da pista. Em seguida, será implantada uma boca de leão, sistema de drenagem que permite o escoamento da água sob as guias vazadas.
Segundo a Secretaria, essa solução é mais resistente para áreas com tráfego intenso, como corredores de ônibus, pois reduz o risco de danos estruturais provocados pelo peso constante dos veículos, diferentemente da boca de lobo tradicional com gradil.
Trânsito no local
Das três faixas existentes no trecho — duas de tráfego comum e uma exclusiva do BRT — apenas uma faixa está temporariamente interditada. A outra faixa de veículos e a pista exclusiva do BRT seguem liberadas.
A previsão inicial é que os trabalhos sejam concluídos até sexta-feira. Caso necessário, a intervenção poderá se estender até a próxima quarta-feira, dependendo das condições do solo e do avanço da recomposição.