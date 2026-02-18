A Secretaria de Serviços Públicos iniciou nesta quarta-feira (18) obra emergencial para corrigir uma erosão na avenida John Boyd Dunlop, na altura da antiga Cerâmica V8, próximo à entrada do bairro Novo Mundo, em Campinas.

O problema comprometeu a base do pavimento em um trecho de aproximadamente 30 metros e exigiu intervenção imediata para garantir a segurança de motoristas e usuários do transporte coletivo.

No local, as equipes utilizam escavadeira hidráulica para retirada do solo comprometido. Após a remoção do material, será feita a recomposição estrutural da base da pista. Em seguida, será implantada uma boca de leão, sistema de drenagem que permite o escoamento da água sob as guias vazadas.