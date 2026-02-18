A chuva que atingiu Campinas na tarde desta terça-feira (17) provocou a queda de 21 árvores e dois galhos em diversas regiões da cidade, além de alagamentos, sendo o mais crítico na área do antigo Kartódromo do Taquaral, onde 21 veículos estacionados foram atingidos pela água. Não há registro de vítimas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Prefeitura, as regiões Leste e Sul foram as mais afetadas. O Cepagri/Unicamp registrou 24,2 mm de chuva na região Leste (Córrego Serafim) e 35,81 mm em Barão Geraldo. A maior velocidade do vento chegou a 48,8 km/h, às 18h30.

Ocorrências e atendimento

As equipes da Secretaria de Serviços Públicos atuam na desobstrução de vias, enquanto a Emdec sinaliza o trânsito e orienta motoristas nas regiões com bloqueios. Entre os pontos com interdição total estão: