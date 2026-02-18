A chuva que atingiu Campinas na tarde desta terça-feira (17) provocou a queda de 21 árvores e dois galhos em diversas regiões da cidade, além de alagamentos, sendo o mais crítico na área do antigo Kartódromo do Taquaral, onde 21 veículos estacionados foram atingidos pela água. Não há registro de vítimas.
De acordo com a Prefeitura, as regiões Leste e Sul foram as mais afetadas. O Cepagri/Unicamp registrou 24,2 mm de chuva na região Leste (Córrego Serafim) e 35,81 mm em Barão Geraldo. A maior velocidade do vento chegou a 48,8 km/h, às 18h30.
Ocorrências e atendimento
As equipes da Secretaria de Serviços Públicos atuam na desobstrução de vias, enquanto a Emdec sinaliza o trânsito e orienta motoristas nas regiões com bloqueios. Entre os pontos com interdição total estão:
· Avenida Barão de Itapura com Avenida Brasil (Jardim Chapadão)
· Avenida Washington Luís com Marechal Carmona (Vila São Jorge)
· Rua Erasmo Braga com Rafael Sales (Bonfim)
Também houve queda de árvores sobre veículos em vias como a Avenida Doutor Ângelo Simões (Jardim Leonor) e a Rua Coronel Antonio Alvaro (Vila Industrial), mas sem vítimas.