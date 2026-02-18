18 de fevereiro de 2026
Carnaval Geek: Bloco Otaku agita a noite de sexta, em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Festa temática em Campinas mistura Carnaval, animes e concurso de cosplay.
Festa temática em Campinas mistura Carnaval, animes e concurso de cosplay.

Woodstock Music Bar, em Campinas, recebe, nesta sexta-feira (20), o Bloco Otaku Edition, um evento pensado estrategicamente para quem ainda está em clima de Carnaval ao som de trilhas de animes e muita discotecagem temática.

A festa começa a partir das 22h e conta com uma curadoria musical especial. O DJ Tokage ficará responsável por comandar as picapes, trazendo sets que misturam ritmos carnavalescos com os temas favoritos da comunidade geek.

Para quem gosta de se produzir, o evento destaca atrações como o concurso de cosplay. Esta é uma oportunidade para os fãs exibirem suas caracterizações e competirem por reconhecimento. Além disso, haverá free shots de Mupy.

O Woodstock Music Bar fica localizado na Rua Erasmo Braga, 6, Bonfim. Os ingressos antecipados promocionais podem ser comprados aqui.

