O Woodstock Music Bar, em Campinas, recebe, nesta sexta-feira (20), o Bloco Otaku Edition, um evento pensado estrategicamente para quem ainda está em clima de Carnaval ao som de trilhas de animes e muita discotecagem temática.

A festa começa a partir das 22h e conta com uma curadoria musical especial. O DJ Tokage ficará responsável por comandar as picapes, trazendo sets que misturam ritmos carnavalescos com os temas favoritos da comunidade geek.

Para quem gosta de se produzir, o evento destaca atrações como o concurso de cosplay. Esta é uma oportunidade para os fãs exibirem suas caracterizações e competirem por reconhecimento. Além disso, haverá free shots de Mupy.