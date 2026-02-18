18 de fevereiro de 2026
PERIGO

Granizo destrói palco do Carnaval em Paulínia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Estrutura no Parque Brasil 500 ficou danificada após chuva intensa na terça-feira.
Estrutura no Parque Brasil 500 ficou danificada após chuva intensa na terça-feira.

A forte chuva acompanhada de granizo que atingiu Paulínia na tarde de terça-feira (17) destruiu parte da estrutura montada para o Carnaval 2026. O palco principal e setores do sambódromo localizado no Parque Brasil 500 ficaram completamente danificados, comprometendo a realização do último dia de festa.

Imagens registradas no local mostram a força do temporal: trechos do palco retorcidos, lonas rasgadas e ferragens expostas. Por questões de segurança, a área foi isolada e equipes técnicas realizam vistorias para avaliar a estabilidade da montagem.

De acordo com a organização do evento, a intensidade da chuva surpreendeu trabalhadores que atuavam nos ajustes finais da programação.

Seis pessoas ficaram feridas durante o vendaval, foram levadas para unidades de saúde e estão estáveis.

A Prefeitura de Paulínia e a Defesa Civil seguem monitorando a situação.

