Uma bebê de apenas cinco meses foi vítima de agressão na tarde desta terça-feira (17), em Jaguariúna. O principal suspeito é o ex-namorado da mãe da criança, que foi detido pela GCM (Guarda Civil Municipal) e encaminhado à delegacia.

De acordo com a corporação, a denúncia foi feita pelo WhatsApp, acompanhada de um vídeo que mostrava a violência contra a bebê. Com as informações, os agentes se deslocaram até o endereço indicado e localizaram o homem, que foi detido em seguida.

Em depoimento, a mãe da criança afirmou que havia terminado o relacionamento com o suspeito no mesmo dia e acredita que a agressão tenha sido motivada pelo fim da relação. Ela também relatou que o ex-companheiro fez uma chamada de vídeo para mostrar o ato violento.