Uma mulher ficou gravemente ferida após sofrer uma queda de uma laje no início da tarde desta terça-feira (17), no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara d'Oeste. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima ainda no local.

Devido à gravidade dos ferimentos, foi solicitado o apoio do Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências de Piracicaba. O helicóptero Águia pousou em uma área próxima ao Conjunto dos Trabalhadores para dar suporte ao atendimento.

Após ser estabilizada, a mulher foi conduzida ao Hospital Estadual de Sumaré Dr. Leandro Francheschini. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.