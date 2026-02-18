Um homem foi preso em flagrante na terça-feira (17) após furtar uma joalheria no centro de Mogi Guaçu. Com ele, a Polícia Militar recuperou aproximadamente R$ 800 mil em mercadorias, entre joias e relógios. A ação criminosa aconteceu por volta das 6h10, na Rua Princesa Isabel.

O indivíduo foi detido por funcionários da segurança de um shopping local depois de ser flagrado com os produtos subtraídos. Segundo a polícia, o suspeito utilizou ferramentas para arrombar o estabelecimento e levar o material.

Quando os policiais chegaram ao local, nas proximidades da rotatória da Avenida Padre Jaime, o homem já estava contido pelos seguranças. Em duas mochilas que estavam com ele, foram encontrados 145 relógios e 2,669 kg de joias e mercadorias, além das ferramentas usadas no crime.