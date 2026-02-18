18 de fevereiro de 2026
FURTO EM JOALHERIA

Homem é preso com mais de R$ 800 mil em joias e relógios furtados

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Suspeito foi detido por seguranças de shopping após arrombamento em estabelecimento comercial na região central de Mogi Guaçu.
Um homem foi preso em flagrante na terça-feira (17) após furtar uma joalheria no centro de Mogi Guaçu. Com ele, a Polícia Militar recuperou aproximadamente R$ 800 mil em mercadorias, entre joias e relógios. A ação criminosa aconteceu por volta das 6h10, na Rua Princesa Isabel.

  Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O indivíduo foi detido por funcionários da segurança de um shopping local depois de ser flagrado com os produtos subtraídos. Segundo a polícia, o suspeito utilizou ferramentas para arrombar o estabelecimento e levar o material.

Quando os policiais chegaram ao local, nas proximidades da rotatória da Avenida Padre Jaime, o homem já estava contido pelos seguranças. Em duas mochilas que estavam com ele, foram encontrados 145 relógios e 2,669 kg de joias e mercadorias, além das ferramentas usadas no crime.

A perícia técnica foi acionada para realizar os levantamentos na joalheria invadida. Todos os envolvidos foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu, onde a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante. O indiciado permanece à disposição da Justiça.

