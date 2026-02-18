Um homem foi preso suspeito de violência doméstica contra a própria sobrinha adolescente, no bairro Jardim Magali, em Itapira. Segundo a Polícia Militar, ele teria agredido a vítima e ameaçado outros familiares utilizando um facão e um bastão de madeira.

A equipe policial foi acionada por volta das 14h e, ao chegar ao local, a adolescente informou que o agressor já havia fugido. Durante as diligências, moradores da Rua Rio de Janeiro relataram que um homem havia invadido um imóvel na via portando um bastão.

Diante das informações, os policiais montaram um cerco e realizaram a incursão na residência indicada. O suspeito foi localizado e abordado, e o bastão utilizado nas agressões foi apreendido. O facão, no entanto, não foi encontrado.