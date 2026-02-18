Uma adolescente de 15 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em um grave acidente de trânsito na madrugada de terça-feira (17), feriado de Carnaval, em Americana. A colisão aconteceu na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Ipiranga.
Maria Eduarda de Souza Almeida, de 15 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi. Outra jovem, também de 15 anos, sofreu múltiplas fraturas nos braços e nas pernas e aguarda transferência para o mesmo hospital, onde passará por cirurgia.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 2h, quando o motorista, um homem de 40 anos, perdeu o controle do Chevrolet Vectra que dirigia e colidiu lateralmente contra um poste, em frente à empresa Bandini. Ele foi detido em flagrante sob suspeita de embriaguez ao volante.
No veículo estavam o condutor, a esposa dele e cinco adolescentes. Segundo a polícia, uma das jovens deixou o local antes da chegada das equipes de resgate. As outras vítimas foram encaminhadas para diferentes unidades de saúde: duas foram levadas à UPA São José e outra deu entrada no Pronto-Socorro Afonso Ramos, em Santa Bárbara d’Oeste.
Maria Eduarda foi atendida no Hospital Municipal, onde não resistiu aos ferimentos. O motorista e a companheira dele recusaram atendimento médico.
O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros de Americana, com apoio da corporação de Santa Bárbara d’Oeste. A perícia técnica esteve no local e, após os trabalhos, o veículo foi liberado à esposa do condutor.