Uma adolescente de 15 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em um grave acidente de trânsito na madrugada de terça-feira (17), feriado de Carnaval, em Americana. A colisão aconteceu na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Ipiranga.

Maria Eduarda de Souza Almeida, de 15 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi. Outra jovem, também de 15 anos, sofreu múltiplas fraturas nos braços e nas pernas e aguarda transferência para o mesmo hospital, onde passará por cirurgia.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 2h, quando o motorista, um homem de 40 anos, perdeu o controle do Chevrolet Vectra que dirigia e colidiu lateralmente contra um poste, em frente à empresa Bandini. Ele foi detido em flagrante sob suspeita de embriaguez ao volante.