A Câmara Municipal de Campinas retoma os trabalhos legislativos após o recesso de Carnaval com expectativa em torno de mais uma votação sobre pedido de abertura de Comissão Processante (CP) contra o vereador Permínio Monteiro (PSB).
O novo requerimento protocolado aponta eventual omissão qualificada do parlamentar e também suposto desvio de finalidade da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Adultização Infantil no Âmbito Digital, presidida por ele.
A representação é assinada por Marcelo Araújo Bonifácio, que se apresenta como presidente da Associação Nacional Pilares da Família. No documento, ele afirma ter encaminhado denúncias envolvendo uma criança em situação de vulnerabilidade ao Conselho Tutelar da Região Sul e sustenta que não teria recebido retorno do vereador.
A Procuradoria da Casa fará a análise técnica da peça. Caso esteja formalmente adequada às exigências do Decreto-Lei 201/67, a admissibilidade deverá ser lida e submetida ao plenário na primeira sessão ordinária após o protocolo.
Para que o pedido seja aceito, é necessária maioria simples dos vereadores presentes. Se aprovado, será instaurada Comissão Processante formada por três parlamentares definidos por sorteio. Caso contrário, o pedido será arquivado.
Este é o terceiro pedido de CP contra Permínio desde o início do ano legislativo, em 2 de fevereiro. Os dois anteriores — um baseado em condenação em primeira instância por esquema de rachadinha e outro relacionado a suposto tráfico de influência envolvendo a Feira Hippie — foram rejeitados pelo plenário.
Projetos na sequência
Após a deliberação sobre o pedido de CP, os vereadores devem analisar dois projetos de lei em primeira discussão na quinta Reunião Ordinária de 2026, marcada para quarta-feira (18), às 18h.
Um deles é o Projeto de Lei nº 136/25, de autoria do vereador Luis Yabiku (Republicanos). A proposta regulamenta o agendamento de atendimentos técnicos domiciliares por empresas de telefonia, internet e TV por assinatura.
O texto determina que o serviço seja realizado com hora marcada, escolhida pelo consumidor, proibindo o agendamento por turno. Também prevê antecedência mínima de 24 horas para marcação, oferta de pelo menos três horários ao longo do dia e tolerância máxima de 30 minutos de atraso.
O projeto ainda estabelece a obrigatoriedade de sistema de rastreamento em tempo real do técnico e desconto de 10% na fatura seguinte caso o horário não seja cumprido, além de multas que podem chegar a 10 mil UFICs em caso de reincidência.
Outro item da pauta é o Projeto de Lei nº 34/25, de autoria do vereador Hebert Ganem (Podemos). A proposta altera o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos de Campinas para proibir o confinamento de animais em condições inadequadas.
Pelo texto, será considerado irregular qualquer confinamento que não assegure as necessidades físicas, mentais e comportamentais do animal, especialmente quando houver restrição excessiva de mobilidade ou risco de lesões.
As penalidades previstas incluem multas entre 1.500 e 3.800 UFICs, apreensão do animal e, no caso de empresas, cassação de inscrição municipal e alvará de funcionamento. O transporte em caixa apropriada não será enquadrado como infração.
Com a retomada das sessões, o plenário volta a concentrar atenção tanto na condução política dos pedidos de CP quanto na tramitação de propostas com impacto direto na rotina da cidade.