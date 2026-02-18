A Câmara Municipal de Campinas retoma os trabalhos legislativos após o recesso de Carnaval com expectativa em torno de mais uma votação sobre pedido de abertura de Comissão Processante (CP) contra o vereador Permínio Monteiro (PSB).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O novo requerimento protocolado aponta eventual omissão qualificada do parlamentar e também suposto desvio de finalidade da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Adultização Infantil no Âmbito Digital, presidida por ele.

A representação é assinada por Marcelo Araújo Bonifácio, que se apresenta como presidente da Associação Nacional Pilares da Família. No documento, ele afirma ter encaminhado denúncias envolvendo uma criança em situação de vulnerabilidade ao Conselho Tutelar da Região Sul e sustenta que não teria recebido retorno do vereador.