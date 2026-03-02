02 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SAÚDE PREVENTIVA

Vacina em dia? Campinas convoca adultos para atualizar caderneta

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Secretaria orienta moradores de 15 a 59 anos a conferirem caderneta e atualizarem vacinas nos Centros de Saúde.
Secretaria orienta moradores de 15 a 59 anos a conferirem caderneta e atualizarem vacinas nos Centros de Saúde.

A vacinação não termina na infância. Em Campinas, a Secretaria de Saúde orienta que moradores entre 15 e 59 anos revisem a caderneta e atualizem as doses necessárias nos Centros de Saúde do município.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Entre as vacinas disponíveis para essa faixa etária estão SCR (sarampo, caxumba e rubéola), febre amarela, hepatite B e dT (difteria e tétano). Também fazem parte do calendário as doses sazonais contra gripe e covid-19, destinadas aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Segundo a coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, Chaúla Vizelli, adultos que não completaram o esquema vacinal na infância ou que têm dúvidas sobre o histórico devem buscar orientação. “Os adultos que não receberam alguma vacina na infância ou tenham dúvidas do seu histórico vacinal devem procurar os Centros de Saúde para orientações e atualização da caderneta de vacinação”, afirma.

Quem precisa atualizar?

Quem possui registro completo das vacinas deve manter reforço contra difteria e tétano a cada 10 anos, além de participar das campanhas anuais de gripe e das estratégias contra a covid-19, quando convocado.

Já pessoas que perderam a documentação ou não sabem se estão imunizadas devem procurar a unidade de saúde mais próxima. A equipe avalia cada caso individualmente e orienta sobre as doses necessárias.

Vacinas indicadas para 15 a 59 anos

De acordo com o calendário vigente, estão indicadas:

  • SCR (sarampo, caxumba e rubéola): duas doses até 29 anos; uma dose entre 30 e 59 anos
  • Febre amarela: dose única
  • Hepatite B: três doses
  • dT (difteria e tétano): três doses, com reforço a cada 10 anos
  • Gripe e covid-19: conforme campanhas e critérios de prioridade

A Secretaria reforça que a imunização é a principal estratégia de prevenção contra doenças evitáveis, reduzindo complicações e internações. Informações detalhadas sobre as vacinas por faixa etária podem ser consultadas no site oficial da Prefeitura.

Comentários

Comentários