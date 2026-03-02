A vacinação não termina na infância. Em Campinas, a Secretaria de Saúde orienta que moradores entre 15 e 59 anos revisem a caderneta e atualizem as doses necessárias nos Centros de Saúde do município.

Entre as vacinas disponíveis para essa faixa etária estão SCR (sarampo, caxumba e rubéola), febre amarela, hepatite B e dT (difteria e tétano). Também fazem parte do calendário as doses sazonais contra gripe e covid-19, destinadas aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Segundo a coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, Chaúla Vizelli, adultos que não completaram o esquema vacinal na infância ou que têm dúvidas sobre o histórico devem buscar orientação. “Os adultos que não receberam alguma vacina na infância ou tenham dúvidas do seu histórico vacinal devem procurar os Centros de Saúde para orientações e atualização da caderneta de vacinação”, afirma.

Quem precisa atualizar?