A vacinação não termina na infância. Em Campinas, a Secretaria de Saúde orienta que moradores entre 15 e 59 anos revisem a caderneta e atualizem as doses necessárias nos Centros de Saúde do município.
Entre as vacinas disponíveis para essa faixa etária estão SCR (sarampo, caxumba e rubéola), febre amarela, hepatite B e dT (difteria e tétano). Também fazem parte do calendário as doses sazonais contra gripe e covid-19, destinadas aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.
Segundo a coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, Chaúla Vizelli, adultos que não completaram o esquema vacinal na infância ou que têm dúvidas sobre o histórico devem buscar orientação. “Os adultos que não receberam alguma vacina na infância ou tenham dúvidas do seu histórico vacinal devem procurar os Centros de Saúde para orientações e atualização da caderneta de vacinação”, afirma.
Quem precisa atualizar?
Quem possui registro completo das vacinas deve manter reforço contra difteria e tétano a cada 10 anos, além de participar das campanhas anuais de gripe e das estratégias contra a covid-19, quando convocado.
Já pessoas que perderam a documentação ou não sabem se estão imunizadas devem procurar a unidade de saúde mais próxima. A equipe avalia cada caso individualmente e orienta sobre as doses necessárias.
Vacinas indicadas para 15 a 59 anos
De acordo com o calendário vigente, estão indicadas:
- SCR (sarampo, caxumba e rubéola): duas doses até 29 anos; uma dose entre 30 e 59 anos
- Febre amarela: dose única
- Hepatite B: três doses
- dT (difteria e tétano): três doses, com reforço a cada 10 anos
- Gripe e covid-19: conforme campanhas e critérios de prioridade
A Secretaria reforça que a imunização é a principal estratégia de prevenção contra doenças evitáveis, reduzindo complicações e internações. Informações detalhadas sobre as vacinas por faixa etária podem ser consultadas no site oficial da Prefeitura.