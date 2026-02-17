17 de fevereiro de 2026
MORADOR DE VINHEDO

Homem é morto e encontrado ao lado de Bíblia em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo Pessoal
Corpo de Leonardo Rodrigues foi localizado na segunda-feira no bairro São Jorge; Polícia investiga a causa da morte e a presença de livro religioso ao lado da vítima.
Um homem, identificado como Leonardo Rodrigues, foi encontrado morto na segunda-feira (16) em uma rua do bairro São Jorge, em Campinas. A região é um loteamento novo, com diversas construções em andamento, localizado às margens do km 65 da Rodovia Santos Dumont (SP-75).

O corpo apresentava várias marcas de hematomas, o que levanta a suspeita de que a vítima tenha sido agredida. Um detalhe chamou a atenção dos investigadores: ao lado do corpo, foi encontrada uma Bíblia. O objeto foi recolhido para perícia e deverá passar por análise para verificar se tem relação com o crime.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da perícia técnica, que realizou a coleta de evidências no local. Equipes do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) também estiveram presentes e assumiram a responsabilidade pelas investigações.

Até o momento, ninguém foi preso. A polícia trabalha para identificar a dinâmica dos fatos, esclarecer a causa da morte e chegar à autoria do crime.

