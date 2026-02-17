Uma denúncia anônima levou o 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) a uma grande apreensão de drogas em Sumaré. Um rapaz de 25 anos foi preso em flagrante após ser flagrado com mais de 9,9 kg de entorpecentes, entre cocaína e crack.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ocorrência aconteceu na Rua José Antônio de Rizzio, no Jardim Paulistano. Segundo a PM, a equipe fazia patrulhamento quando recebeu a informação de que um homem, com tatuagens no rosto e braços, estaria usando um imóvel no bairro como depósito de drogas, contando com a ajuda de comparsas que fugiam pelos fundos ao avistar a polícia.

Com a informação, os agentes montaram um cerco no local. Ao chegar, a polícia avistou um homem com as características citadas saindo da residência. Ele foi abordado e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele inicialmente, a movimentação no local levantou suspeitas.