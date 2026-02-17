17 de fevereiro de 2026
SUMARÉ

Baep fecha depósito de drogas e apreende 10 kg em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Baep
Jovem de 25 anos foi pr.eso em flagrante com cocaína e crack no Jardim Paulistano.
Jovem de 25 anos foi pr.eso em flagrante com cocaína e crack no Jardim Paulistano.

Uma denúncia anônima levou o 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) a uma grande apreensão de drogas em Sumaré. Um rapaz de 25 anos foi preso em flagrante após ser flagrado com mais de 9,9 kg de entorpecentes, entre cocaína e crack.

A ocorrência aconteceu na Rua José Antônio de Rizzio, no Jardim Paulistano. Segundo a PM, a equipe fazia patrulhamento quando recebeu a informação de que um homem, com tatuagens no rosto e braços, estaria usando um imóvel no bairro como depósito de drogas, contando com a ajuda de comparsas que fugiam pelos fundos ao avistar a polícia.

Com a informação, os agentes montaram um cerco no local. Ao chegar, a polícia avistou um homem com as características citadas saindo da residência. Ele foi abordado e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele inicialmente, a movimentação no local levantou suspeitas.

Ao se aproximar do portão, a equipe viu outro homem, de camiseta preta, fugir pelos fundos. Ele foi perseguido, mas conseguiu escapar. Durante a vistoria no imóvel, os policiais sentiram um forte odor de entorpecente e, com a autorização do proprietário, encontraram em um dos quartos diversos tabletes e porções de drogas.

No total, foram apreendidos 8,418 kg de cocaína pura, 1,570 kg de crack e 0,102 kg de crack em potes, além de R$ 190 em dinheiro e um celular. Questionado, o suspeito de 25 anos confessou que havia recebido a droga há cerca de dois dias e era o responsável por armazená-la. Ele foi levado ao Plantão Policial de Sumaré, onde a prisão em flagrante por tráfico de drogas foi ratificada. O jovem permanece à disposição da Justiça.

