Um homem foi preso no bairro Jardim Novo II, em Mogi Guaçu, após ser flagrado com uma arma de fogo e apresentar sinais de embriaguez ao volante. Durante patrulhamento, a equipe da Polícia Militar avistou um indivíduo dentro de um veículo que tentou fugir ao notar a aproximação da viatura.

Abordado, o suspeito apresentava odor etílico e fala desconexa. Inicialmente, ele negou portar objetos ilícitos, mas, durante as buscas, confessou ter um rifle calibre .22 no carro. A arma estava municiada e carregada com duas munições. Ele não possuía documentação para o rifle. No porta-malas, os policiais localizaram ainda 31 cartuchos deflagrados de calibres variados.

O condutor recusou-se a realizar o teste do bafômetro. Diante dos fatos, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis, e o veículo foi removido ao pátio. O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde o homem permaneceu preso. A arma, as munições e os cartuchos foram apreendidos.