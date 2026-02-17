17 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ALERTA DE CHUVA

Sol antes da folia? Veja quando a chuva chega nesta terça

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Dia começa com sol, mas tempestades fortes devem atingir a região à tarde.
Dia começa com sol, mas tempestades fortes devem atingir a região à tarde.

terça-feira (17) na RMC (Região Metropolitana de Campinas) será marcada por mudanças bruscas no tempo. O dia começa com predomínio de sol, mas a população deve se preparar para temporais a partir da tarde.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a previsão, as instabilidades aumentam significativamente entre o meio da tarde e as primeiras horas da noite. As tempestades previstas podem trazer chuva localmente forte, acompanhada de muitos raios e potencial para queda de granizo.

As temperaturas seguem típicas de verão, com os termômetros variando entre 21°C e 33°C. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Comentários

Comentários