A terça-feira (17) na RMC (Região Metropolitana de Campinas) será marcada por mudanças bruscas no tempo. O dia começa com predomínio de sol, mas a população deve se preparar para temporais a partir da tarde.

Segundo a previsão, as instabilidades aumentam significativamente entre o meio da tarde e as primeiras horas da noite. As tempestades previstas podem trazer chuva localmente forte, acompanhada de muitos raios e potencial para queda de granizo.

As temperaturas seguem típicas de verão, com os termômetros variando entre 21°C e 33°C. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).