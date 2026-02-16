O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA) da Prefeitura de Campinas vai disponibilizar 1.000 vagas gratuitas para castração e microchipagem de cães e gatos no distrito de Barão Geraldo. A ação será realizada por meio do Castramóvel, unidade itinerante equipada para procedimentos veterinários.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os agendamentos acontecem nos dias 19 e 20 de fevereiro, quinta e sexta-feira, das 9h às 16h, no Salão Paroquial Santa Izabel, na Rua Ângelo Vicentin, 601. As cirurgias estão previstas para o período de 23 a 27 de fevereiro, no mesmo local.

Para garantir a vaga, o tutor precisa morar na região atendida, ter mais de 18 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Apenas os animais previamente agendados passarão pelo procedimento.