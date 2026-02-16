O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA) da Prefeitura de Campinas vai disponibilizar 1.000 vagas gratuitas para castração e microchipagem de cães e gatos no distrito de Barão Geraldo. A ação será realizada por meio do Castramóvel, unidade itinerante equipada para procedimentos veterinários.
Os agendamentos acontecem nos dias 19 e 20 de fevereiro, quinta e sexta-feira, das 9h às 16h, no Salão Paroquial Santa Izabel, na Rua Ângelo Vicentin, 601. As cirurgias estão previstas para o período de 23 a 27 de fevereiro, no mesmo local.
Para garantir a vaga, o tutor precisa morar na região atendida, ter mais de 18 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Apenas os animais previamente agendados passarão pelo procedimento.
As cirurgias serão custeadas com recursos próprios do DPBEA e com apoio de emendas impositivas das vereadoras Guida Calixto e Mariana Conti.
Ampliação das castrações
A ação em Barão Geraldo integra um conjunto de medidas de ampliação da política municipal de controle populacional. Na região do Ouro Verde, o DPBEA já realiza um mutirão com 5 mil vagas, que foram totalmente preenchidas. A previsão é que os procedimentos sejam concluídos até 20 de fevereiro.
Também estão previstas outras 5 mil castrações e microchipagens em março, com recursos de emenda parlamentar superior a R$ 3 milhões destinada pelo deputado federal Bruno Lima.
A estimativa da Prefeitura é realizar cerca de 15 mil procedimentos ao longo de 2026, número 50% maior que o registrado no ano anterior.
Identificação e orientações
Além da cirurgia, os animais recebem microchip de identificação, dispositivo implantado sob a pele que armazena dados como idade, histórico de vacinação e informações do responsável. O recurso facilita a localização em caso de perda.
Os tutores também recebem orientações sobre cuidados pré e pós-operatórios, além dos medicamentos necessários para a recuperação.
Segundo a Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade (Seclimas), a castração contribui para prevenir doenças, reduzir fugas e diminuir o abandono de filhotes, além de auxiliar no controle populacional.
O Castramóvel percorre diferentes bairros da cidade com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços gratuitos.
SERVIÇO
Agendamento para castração e microchipagem gratuita
- Agendamento: 19 e 20 de fevereiro de 2026
- Horário: das 9h às 16h
- Local: Salão Paroquial Santa Izabel
- Endereço: Rua Ângelo Vicentin, 601 – Barão Geraldo
- Cirurgias: de 23 a 27 de fevereiro de 2026