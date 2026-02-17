17 de fevereiro de 2026
SAÚDE PÚBLICA

Limeira amplia vacina antirrábica para fins de semana

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMI
UPA Abílio Pedro passa a aplicar primeira dose 24h; medida amplia atendimento em casos de mordidas e arranhões por animais.
A Secretaria de Saúde de Limeira passa a oferecer vacinação antirrábica humana também aos fins de semana e feriados. A medida busca garantir atendimento imediato a pessoas que sofrerem mordidas, arranhões ou outras exposições a animais fora do horário das UBSs.

Até então, o início do esquema vacinal era feito apenas durante a semana. Com a mudança, a UPA Dr. Joaquim Nogueira da Cruz Neto (UPA Abílio Pedro) assume a aplicação da primeira dose, com atendimento 24 horas.

De segunda a sexta-feira, o serviço segue nas UBSs Aeroporto, Planalto, Nova Suíça e Nossa Senhora das Dores 2, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Nos fins de semana e feriados, o paciente pode aguardar o próximo dia útil, sem prejuízo ao tratamento, ou procurar a UPA para avaliação e aplicação da dose, quando indicada.

Em 2025, 1.607 doses foram aplicadas no município. Em 2026, até o momento, são 235 aplicações registradas.

A Secretaria reforça que a raiva é uma doença grave e pode ser fatal se não tratada, o que torna essencial a avaliação imediata após qualquer exposição de risco.

