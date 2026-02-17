A Secretaria de Saúde de Limeira passa a oferecer vacinação antirrábica humana também aos fins de semana e feriados. A medida busca garantir atendimento imediato a pessoas que sofrerem mordidas, arranhões ou outras exposições a animais fora do horário das UBSs.

Até então, o início do esquema vacinal era feito apenas durante a semana. Com a mudança, a UPA Dr. Joaquim Nogueira da Cruz Neto (UPA Abílio Pedro) assume a aplicação da primeira dose, com atendimento 24 horas.

De segunda a sexta-feira, o serviço segue nas UBSs Aeroporto, Planalto, Nova Suíça e Nossa Senhora das Dores 2, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Nos fins de semana e feriados, o paciente pode aguardar o próximo dia útil, sem prejuízo ao tratamento, ou procurar a UPA para avaliação e aplicação da dose, quando indicada.