A Emdec e a Unicamp formalizaram contrato que permite a fiscalização de trânsito dentro do campus da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, em Barão Geraldo. A medida começa com uma etapa educativa em 2 de março e prevê aplicação de multas a partir de 16 de março.

Nos primeiros dez dias úteis, agentes da mobilidade urbana e profissionais da Secretaria de Vivência nos Campi irão distribuir “multas morais”, sem efeito financeiro, como forma de orientação sobre regras de circulação e estacionamento. A ação inclui ainda entrega de folhetos e instalação de faixas informativas em pontos estratégicos.

O objetivo é reforçar que as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) também se aplicam dentro do campus, especialmente quanto ao uso de vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência, respeito às áreas de estacionamento regulamentado e prioridade aos pedestres.