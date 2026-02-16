A Emdec e a Unicamp formalizaram contrato que permite a fiscalização de trânsito dentro do campus da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, em Barão Geraldo. A medida começa com uma etapa educativa em 2 de março e prevê aplicação de multas a partir de 16 de março.
Nos primeiros dez dias úteis, agentes da mobilidade urbana e profissionais da Secretaria de Vivência nos Campi irão distribuir “multas morais”, sem efeito financeiro, como forma de orientação sobre regras de circulação e estacionamento. A ação inclui ainda entrega de folhetos e instalação de faixas informativas em pontos estratégicos.
O objetivo é reforçar que as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) também se aplicam dentro do campus, especialmente quanto ao uso de vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência, respeito às áreas de estacionamento regulamentado e prioridade aos pedestres.
A partir de 16 de março, agentes da Emdec poderão autuar irregularidades, como estacionamento em local proibido ou ocupação indevida de vagas especiais. A previsão é de atuação entre 7h e 19h, com dois agentes integrados à rotina operacional da região de Barão Geraldo. A fiscalização também poderá ocorrer mediante solicitação da comunidade pelo telefone 118 ou canais digitais da empresa.
O contrato tem validade de 12 meses e prevê, além da fiscalização, ações educativas ao longo do período.
Antes da assinatura do acordo, a universidade promoveu a adequação da sinalização viária, com instalação de 227 placas e pintura de 270 metros quadrados de solo. Também foram criadas 197 novas vagas exclusivas, totalizando 393 espaços destinados a idosos e pessoas com deficiência. Segundo dados da própria universidade, em 2025 foram registradas média de 12 ocorrências mensais relacionadas ao trânsito dentro do campus, entre atropelamentos e colisões com ou sem vítimas.
A fiscalização ocorrerá apenas nos trechos com sinalização regulamentada e não inclui polos geradores de tráfego internos.