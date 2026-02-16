16 de fevereiro de 2026
TRÂNSITO NO CAMPUS

Emdec vai multar infrações de trânsito na Unicamp

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Após fase educativa com “multas morais”, autuações começam em 16 de março na Cidade Universitária.
Após fase educativa com “multas morais”, autuações começam em 16 de março na Cidade Universitária.

Emdec e a Unicamp formalizaram contrato que permite a fiscalização de trânsito dentro do campus da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, em Barão Geraldo. A medida começa com uma etapa educativa em 2 de março e prevê aplicação de multas a partir de 16 de março.

Nos primeiros dez dias úteis, agentes da mobilidade urbana e profissionais da Secretaria de Vivência nos Campi irão distribuir “multas morais”, sem efeito financeiro, como forma de orientação sobre regras de circulação e estacionamento. A ação inclui ainda entrega de folhetos e instalação de faixas informativas em pontos estratégicos.

O objetivo é reforçar que as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) também se aplicam dentro do campus, especialmente quanto ao uso de vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência, respeito às áreas de estacionamento regulamentado e prioridade aos pedestres.

A partir de 16 de março, agentes da Emdec poderão autuar irregularidades, como estacionamento em local proibido ou ocupação indevida de vagas especiais. A previsão é de atuação entre 7h e 19h, com dois agentes integrados à rotina operacional da região de Barão Geraldo. A fiscalização também poderá ocorrer mediante solicitação da comunidade pelo telefone 118 ou canais digitais da empresa.

O contrato tem validade de 12 meses e prevê, além da fiscalização, ações educativas ao longo do período.

Antes da assinatura do acordo, a universidade promoveu a adequação da sinalização viária, com instalação de 227 placas e pintura de 270 metros quadrados de solo. Também foram criadas 197 novas vagas exclusivas, totalizando 393 espaços destinados a idosos e pessoas com deficiência. Segundo dados da própria universidade, em 2025 foram registradas média de 12 ocorrências mensais relacionadas ao trânsito dentro do campus, entre atropelamentos e colisões com ou sem vítimas.

A fiscalização ocorrerá apenas nos trechos com sinalização regulamentada e não inclui polos geradores de tráfego internos.

