Em uma ação conjunta na cidade de Paulínia, a Polícia Civil e a Guarda Municipal conseguiram desarticular um ponto de distribuição de drogas. A operação resultou na descoberta de uma casa bomba, imóvel utilizado exclusivamente para o armazenamento e a preparação de entorpecentes para o tráfico.

No local, os agentes encontraram uma quantidade significativa de drogas, já fracionadas e embaladas, prontas para serem comercializadas.

Dois indivíduos foram detidos em flagrante: um maior de idade, que foi preso e está à disposição da Justiça, e um adolescente, que foi encaminhado à Fundação Casa, onde aguardará a aplicação de medidas socioeducativas.