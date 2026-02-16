16 de fevereiro de 2026
TRÁFICO

Polícia Civil e GCM encontram 'casa bomba' do tráfico em Paulínia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Dois suspeitos, sendo um menor de idade, foram detidos na ação que localizou entorpecentes prontos para venda.
Em uma ação conjunta na cidade de Paulínia, a Polícia Civil e a Guarda Municipal conseguiram desarticular um ponto de distribuição de drogas. A operação resultou na descoberta de uma casa bomba, imóvel utilizado exclusivamente para o armazenamento e a preparação de entorpecentes para o tráfico.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No local, os agentes encontraram uma quantidade significativa de drogas, já fracionadas e embaladas, prontas para serem comercializadas.

Dois indivíduos foram detidos em flagrante: um maior de idade, que foi preso e está à disposição da Justiça, e um adolescente, que foi encaminhado à Fundação Casa, onde aguardará a aplicação de medidas socioeducativas.

