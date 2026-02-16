16 de fevereiro de 2026
Mulher perde o pé após moto colidir com carro em Vinhedo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Colisão aconteceu no sábado (14) no cruzamento das ruas Riachuelo e Humberto Pescarini; vítima estava na garupa da motocicleta.
Colisão aconteceu no sábado (14) no cruzamento das ruas Riachuelo e Humberto Pescarini; vítima estava na garupa da motocicleta.

Um grave acidente de trânsito deixou uma mulher gravemente ferida na noite de sábado (14), no centro de Vinhedo. A colisão envolveu uma motocicleta, com duas pessoas, e um veículo de passeio no cruzamento da Rua Riachuelo com a Rua Humberto Pescarini.

Segundo informações, a moto bateu contra o carro. Com a força do impacto, a passageira, que estava na garupa, sofreu ferimentos gravíssimos, incluindo a amputação traumática de um dos pés. O condutor da motocicleta teve lesões leves, enquanto o motorista do automóvel saiu ileso.

Equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas rapidamente e estiveram no local para prestar socorro e controlar o trânsito na região central.

A vítima foi encaminhada em estado grave a uma unidade de saúde. O caso foi levado e registrado no plantão policial da cidade.

