16 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ACIDENTE

Motociclista morre na SP-342; motorista bêbado é preso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Rede Social
O condutor do automóvel envolvido na colisão foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.
O condutor do automóvel envolvido na colisão foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.

Um grave acidente resultou na morte de uma motociclista de 34 anos, no km 205 da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-342), em Espírito Santo do Pinhal. O condutor do automóvel envolvido na colisão foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a concessionária Renovias, a colisão aconteceu por volta das 22h18, no sentido leste da via. Após o impacto, o carro capotou. A motociclista foi socorrida em estado grave pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Pronto Atendimento de Espírito Santo do Pinhal. Ela passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de sábado (14).

O motorista do carro sofreu ferimentos leves. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou alto teor de álcool no organismo. O homem foi preso no local. Equipes da Renovias estiveram no trecho para sinalização e apoio. Não houve necessidade de interdição de faixas, e o tráfego fluiu normalmente durante toda a ocorrência.

Comentários

Comentários