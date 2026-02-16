Um grave acidente resultou na morte de uma motociclista de 34 anos, no km 205 da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-342), em Espírito Santo do Pinhal. O condutor do automóvel envolvido na colisão foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.

De acordo com a concessionária Renovias, a colisão aconteceu por volta das 22h18, no sentido leste da via. Após o impacto, o carro capotou. A motociclista foi socorrida em estado grave pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Pronto Atendimento de Espírito Santo do Pinhal. Ela passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de sábado (14).

O motorista do carro sofreu ferimentos leves. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou alto teor de álcool no organismo. O homem foi preso no local. Equipes da Renovias estiveram no trecho para sinalização e apoio. Não houve necessidade de interdição de faixas, e o tráfego fluiu normalmente durante toda a ocorrência.