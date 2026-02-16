A segunda-feira (16) será marcada pela combinação de calor e umidade na RMC (Região Metropolitana de Campinas), cenário que favorece a formação de temporais isolados durante a tarde e o início da noite.

O dia começou com predomínio de sol e temperaturas em elevação. Os termômetros devem variar entre 21°C e 32°C. No entanto, a partir do período da tarde, a instabilidade aumenta e há condições para a ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas de raios e ventos fortes.

Embora os temporais sejam isolados, eles trazem consigo o potencial de severidade, com risco de alagamentos rápidos e quedas de galhos ou árvores.