Um acidente envolvendo uma carreta terminou com uma vítima fatal e outra pessoa ferida na noite de sábado, 14, na Rodovia Dom Pedro I (SP-65), em Campinas.
O tombamento do veículo também provocou o vazamento de aproximadamente 200 litros de solvente sobre a pista.
Segundo informações da Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo), o trecho precisou ser totalmente interditado por cerca de 30 minutos.
Depois, o trânsito passou a operar no sistema “pare e siga”, até que a liberação total ocorreu já durante a madrugada de domingo, 15.
De acordo com a Rota das Bandeiras, responsável pela administração da rodovia, a carreta trafegava no sentido norte, em direção à Anhanguera, quando o motorista perdeu o controle no km 129. O veículo atingiu as defensas metálicas e tombou no canteiro central.
O motorista ficou preso nas ferragens. Ele chegou a receber atendimento ainda no local, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade da vítima não foi divulgada. O passageiro que estava no banco do carona teve apenas ferimentos leves.
As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.