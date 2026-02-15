15 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRAGÉDIA

Homem morre após carreta tombar na Dom Pedro I

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Artesp
Acidente aconteceu na Rodovia Dom Pedro I, em Campinas
Acidente aconteceu na Rodovia Dom Pedro I, em Campinas

Um acidente envolvendo uma carreta terminou com uma vítima fatal e outra pessoa ferida na noite de sábado, 14, na Rodovia Dom Pedro I (SP-65), em Campinas.

O tombamento do veículo também provocou o vazamento de aproximadamente 200 litros de solvente sobre a pista.

Segundo informações da Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo), o trecho precisou ser totalmente interditado por cerca de 30 minutos.

 Depois, o trânsito passou a operar no sistema “pare e siga”, até que a liberação total ocorreu já durante a madrugada de domingo, 15.

De acordo com a Rota das Bandeiras, responsável pela administração da rodovia, a carreta trafegava no sentido norte, em direção à Anhanguera, quando o motorista perdeu o controle no km 129. O veículo atingiu as defensas metálicas e tombou no canteiro central.

O motorista ficou preso nas ferragens. Ele chegou a receber atendimento ainda no local, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade da vítima não foi divulgada. O passageiro que estava no banco do carona teve apenas ferimentos leves.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.

Comentários

Comentários