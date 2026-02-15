Um acidente envolvendo uma carreta terminou com uma vítima fatal e outra pessoa ferida na noite de sábado, 14, na Rodovia Dom Pedro I (SP-65), em Campinas.

O tombamento do veículo também provocou o vazamento de aproximadamente 200 litros de solvente sobre a pista.

Segundo informações da Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo), o trecho precisou ser totalmente interditado por cerca de 30 minutos.