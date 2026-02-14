Um jovem de 26 anos foi preso na sexta-feira (13) em Artur Nogueira, acusado de descumprir uma medida protetiva e ameaçar a própria mãe. A ocorrência foi registrada na rua Rui Barbosa, região central da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pela vítima, uma mulher que relatou ter permitido a entrada do filho em sua residência apenas para que ele tomasse banho. No entanto, após entrar no imóvel, o homem teria se recusado a sair e passado a proferir ameaças de morte contra ela.

A vítima informou aos policiais que possui uma medida protetiva expedida pela Justiça, que impede o filho de manter qualquer tipo de contato com ela. Diante da situação, a corporação foi acionada.