TRAGÉDIA

Adolescente de 16 anos morre em acidente de moto em Paulínia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Acidente vitimou adolescente de 16 anos
Um grave acidente de trânsito terminou em tragédia na noite de quinta-feira (12), em Paulínia. Um adolescente de 16 anos morreu após perder o controle da motocicleta que pilotava no bairro São José. O jovem estava acompanhado de amigos no momento do ocorrido.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da UTI Móvel foram acionadas para o local e realizaram manobras de reanimação, mas o adolescente não resistiu aos ferimentos, e o óbito foi confirmado ainda na via pública.

A área precisou ser isolada para a realização da perícia técnica, que deverá esclarecer as circunstâncias exatas do acidente. Até o momento, as autoridades não divulgaram o que pode ter provocado a perda de controle da direção.

Familiares da vítima estiveram no local para o reconhecimento do corpo. O caso foi registrado na delegacia do município, e a polícia aguarda o laudo pericial para dar continuidade às investigações.

