Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a prender dois suspeitos e desarticular um ponto de venda de drogas no bairro Jardim Amanda, em Hortolândia, na tarde de sexta-feira (13). A operação resultou na apreensão de mais de R$ 10 mil em dinheiro e uma variedade significativa de entorpecentes.

De acordo com a polícia, os agentes realizavam patrulhamento pela rua Graciliano Ramos quando foram informados sobre um homem que estaria recolhendo drogas pela via. Ao avistar a viatura, o suspeito tentou fugir, abandonando no caminho uma sacola contendo entorpecentes. Ele foi perseguido e detido em seguida.

Durante a abordagem, o indivíduo indicou aos policiais uma residência nas proximidades que estaria envolvida no comércio ilegal de drogas. No local, os agentes foram recebidos por uma mulher e seu marido, que autorizaram a entrada da equipe para vistoria.