14 de fevereiro de 2026
HORTOLÂNDIA

Casal é preso com mais de R$ 10 mil e grande variedade de drogas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar
Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a prender dois suspeitos e desarticular um ponto de venda de drogas no bairro Jardim Amanda, em Hortolândia, na tarde de sexta-feira (13). A operação resultou na apreensão de mais de R$ 10 mil em dinheiro e uma variedade significativa de entorpecentes.

De acordo com a polícia, os agentes realizavam patrulhamento pela rua Graciliano Ramos quando foram informados sobre um homem que estaria recolhendo drogas pela via. Ao avistar a viatura, o suspeito tentou fugir, abandonando no caminho uma sacola contendo entorpecentes. Ele foi perseguido e detido em seguida.

Durante a abordagem, o indivíduo indicou aos policiais uma residência nas proximidades que estaria envolvida no comércio ilegal de drogas. No local, os agentes foram recebidos por uma mulher e seu marido, que autorizaram a entrada da equipe para vistoria.

Dentro do imóvel, os policiais encontraram mais porções de drogas, um rádio comunicador, cadernos com anotações sobre a venda de entorpecentes e uma quantia expressiva em dinheiro.

Ao todo, foram apreendidos:

  • 0,556 kg de maconha;
  • 0,278 kg de cocaína;
  • 0,060 kg de crack;
  • 0,046 kg de dry e ice (derivados mais potentes da maconha);
  • R$ 10.426.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial da cidade. O casal foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

