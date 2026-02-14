Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Amanda, em Hortolândia. A ação aconteceu durante patrulhamento de rotina da polícia pela rua Álvares de Azevedo, durante a abordagem a um suspeito que estava ao lado de um veículo.

Durante a verificação, os policiais encontraram, dentro do carro, um saco com entorpecentes. Questionado, o homem indicou uma residência próxima, onde haveria mais material ilícito.

Com autorização da moradora, a equipe realizou buscas no imóvel e localizou porções de diferentes tipos de drogas. No total, foram apreendidos 2,024 kg de maconha, 0,296 kg de cocaína, 0,048 kg de crack e 0,016 kg de dry, além de R$ 230 em dinheiro.