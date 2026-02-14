14 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRÁFICO

Traficante vai preso com dois quilos de drogas em Hortolândia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar
Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Amanda, em Hortolândia. A ação aconteceu durante patrulhamento de rotina da polícia pela rua Álvares de Azevedo, durante a abordagem a um suspeito que estava ao lado de um veículo.

Durante a verificação, os policiais encontraram, dentro do carro, um saco com entorpecentes. Questionado, o homem indicou uma residência próxima, onde haveria mais material ilícito.

Com autorização da moradora, a equipe realizou buscas no imóvel e localizou porções de diferentes tipos de drogas. No total, foram apreendidos 2,024 kg de maconha, 0,296 kg de cocaína, 0,048 kg de crack e 0,016 kg de dry, além de R$ 230 em dinheiro.

O caso foi registrado no Plantão Policial. A moradora foi ouvida e liberada, enquanto o suspeito permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários