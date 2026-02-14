Policiais militares recuperaram, na sexta-feira (13), um notebook furtado durante um patrulhamento de rotina no bairro Santa Terezinha, em Mogi Guaçu. O caso aconteceu quando a equipe avistou um homem em atitude suspeita dentro de um estabelecimento comercial e decidiu realizar a abordagem.

Durante a revista, os agentes encontraram um notebook cujo nome de usuário exibido na tela não correspondia ao do abordado. Questionado sobre a senha de desbloqueio, o suspeito não soube informar. O comerciante presente no local afirmou que o homem tentava vender o aparelho por R$ 400.

Diante da situação, o suspeito confessou que havia furtado o notebook do próprio irmão e que a intenção era vender o produto para comprar drogas. A ocorrência foi registrada e apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária). A vítima, irmão do infrator, compareceu à delegacia e recuperou o bem. O autor do furto foi ouvido e liberado para responder em liberdade.