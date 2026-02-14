O fim de semana de carnaval será de tempo firme, calor e sol predominante na RMC (Região Metropolitana de Campinas). De acordo com a meteorologia, a expectativa é de céu parcialmente nublado, mas com predomínio de sol e temperaturas elevadas.

Os termômetros devem marcar mínima de 20°C e máxima podendo chegar aos 33°C. A sensação térmica, no entanto, pode ser ainda maior devido à combinação de calor e radiação solar.

Apesar do predomínio de tempo seco, não se descarta a possibilidade de pancadas muito rápidas e isoladas em cidades localizadas mais a leste e sudeste da Região Metropolitana de Campinas. As áreas com maior chance de registrar chuva passageira são Santo Antônio de Posse, Pedreira, Morungaba e Itatiba.