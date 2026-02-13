O Terminal BRT Mercado entra novamente em operação parcial por causa das intervenções do chamado Piscinão do Centro. A nova etapa começou nesta semana e altera a circulação de passageiros no sentido Centro–bairro.
A mudança ocorre em função do avanço das obras do Reservatório RS1, estrutura de macrodrenagem em construção na região do córrego Serafim, próxima à Praça da Ópera. O projeto prevê capacidade para armazenar até 80 milhões de litros de água, com a promessa de reduzir alagamentos históricos na área central.
Dentro do terminal, o embarque segue mantido apenas para as linhas BRT21 e BRT26, no horário das 15h30 às 19h40, no sentido Centro–bairro. Já o atendimento no sentido bairro–Centro continua normal para todas as linhas do BRT.
Para os usuários das linhas BRT12, BRT20 e BRT25, no sentido Centro–bairro, o embarque passa a ocorrer na avenida João Penido Burnier, ao lado do terminal, nas proximidades do Cotuca. O deslocamento até o ponto provisório deve ser feito pelas vias Benjamin Constant, Senador Saraiva e Sebastião de Souza, contornando a área isolada por tapumes.
A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) informou que instalará nove placas de orientação nas vias de acesso e manterá agentes de mobilidade no local para orientar os passageiros.
Piscinão no Centro
A obra do reservatório teve início em setembro de 2025 e é executada de forma subterrânea. A proposta é permitir a reabertura da praça para uso público após a conclusão. A coordenação está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura.