O Terminal BRT Mercado entra novamente em operação parcial por causa das intervenções do chamado Piscinão do Centro. A nova etapa começou nesta semana e altera a circulação de passageiros no sentido Centro–bairro.

A mudança ocorre em função do avanço das obras do Reservatório RS1, estrutura de macrodrenagem em construção na região do córrego Serafim, próxima à Praça da Ópera. O projeto prevê capacidade para armazenar até 80 milhões de litros de água, com a promessa de reduzir alagamentos históricos na área central.

Dentro do terminal, o embarque segue mantido apenas para as linhas BRT21 e BRT26, no horário das 15h30 às 19h40, no sentido Centro–bairro. Já o atendimento no sentido bairro–Centro continua normal para todas as linhas do BRT.