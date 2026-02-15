O vereador Hebert Ganem (Podemos) protocolou na Câmara Municipal de Campinas o chamado Projeto Orelha, que propõe a criação do Dia Municipal em Memória aos Animais Vítimas de Maus-tratos, a ser celebrado em 4 de janeiro.

A proposta tem caráter simbólico e educativo, com o objetivo de preservar a memória de animais mortos em decorrência de violência e ampliar a conscientização sobre a importância do combate aos maus-tratos no município.

O nome do projeto faz referência ao cão comunitário Orelha, cujo caso ganhou repercussão nacional e passou a ser citado como símbolo da mobilização por justiça e proteção animal. Segundo o autor da proposta, manter viva a lembrança de episódios emblemáticos ajuda a evitar que situações de violência sejam banalizadas.