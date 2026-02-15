Campinas registrou queda de 20,4% nas gestações entre meninas de 10 a 19 anos nos últimos quatro anos. Os casos passaram de 985 em 2021 para 784 em 2025, segundo dados do Programa Municipal de Planejamento Reprodutivo. A redução serve de base para novas ações de orientação nas escolas da rede municipal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Para reforçar a prevenção, a Secretaria de Educação firmou parceria com a Secretaria de Saúde e passou a disponibilizar três vídeos educativos às unidades que atendem turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O material aborda métodos contraceptivos oferecidos pelo SUS Municipal, além de alertar sobre riscos da gravidez precoce para adolescentes e bebês.

Também foram liberados conteúdos produzidos pela EducaTV, que podem ser compartilhados com estudantes e responsáveis. Professores receberam orientação para ampliar o debate em sala sobre desenvolvimento biológico, autocuidado, respeito, enfrentamento à violência contra as mulheres e planejamento familiar.