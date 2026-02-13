Um trecho da rua Maria Tereza Dias da Silva, na Cidade Universitária, em Barão Geraldo, ficará interditado ao tráfego de veículos neste sábado (14), a partir das 8h30, para a continuidade do trabalho de manejo de árvores na região.
O bloqueio atinge o segmento entre as ruas Roberto Ropelli e avenida Oscar Pedroso Horta. A interdição é necessária para a remoção de 15 eucaliptos considerados condenados, conforme laudo técnico. Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, as árvores apresentam raízes superficiais, o que compromete a fixação no solo.
Para minimizar os impactos no trânsito, a Emdec definiu rota alternativa pelas ruas Roberto Ropelli, Heitor Nascimento e Oscar Pedroso Horta. Também será implantada uma operação de controle de fluxo na avenida Albino José Barbosa de Oliveira, com liberação alternada nos dois sentidos.
Ainda não há previsão para o término da intervenção, que pode ser influenciada pelas condições climáticas. Agentes da Mobilidade Urbana acompanharão a circulação de veículos durante os trabalhos.
Substituição por espécies nativas
De acordo com a Prefeitura, os eucaliptos serão substituídos por 15 árvores nativas, adequadas ao espaço urbano. A ação envolve seis equipes: cinco destinadas à extração das árvores, com cerca de dez profissionais cada, e uma equipe especializada em escalada, responsável pelo trabalho nas partes mais altas.
A intervenção ocorre nas proximidades da Estrada da Rhodia e integra o programa de manejo e renovação da arborização urbana.