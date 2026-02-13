15 de fevereiro de 2026
BLOQUEIO

Nova operação retira eucaliptos e fecha rua de Barão Geraldo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Interdição ocorre neste sábado (14), a partir das 8h30, para retirada de eucaliptos na Cidade Universitária.

Um trecho da rua Maria Tereza Dias da Silva, na Cidade Universitária, em Barão Geraldo, ficará interditado ao tráfego de veículos neste sábado (14), a partir das 8h30, para a continuidade do trabalho de manejo de árvores na região.

O bloqueio atinge o segmento entre as ruas Roberto Ropelli e avenida Oscar Pedroso Horta. A interdição é necessária para a remoção de 15 eucaliptos considerados condenados, conforme laudo técnico. Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, as árvores apresentam raízes superficiais, o que compromete a fixação no solo.

Para minimizar os impactos no trânsito, a Emdec definiu rota alternativa pelas ruas Roberto Ropelli, Heitor Nascimento e Oscar Pedroso Horta. Também será implantada uma operação de controle de fluxo na avenida Albino José Barbosa de Oliveira, com liberação alternada nos dois sentidos.

Ainda não há previsão para o término da intervenção, que pode ser influenciada pelas condições climáticas. Agentes da Mobilidade Urbana acompanharão a circulação de veículos durante os trabalhos.

Substituição por espécies nativas

De acordo com a Prefeitura, os eucaliptos serão substituídos por 15 árvores nativas, adequadas ao espaço urbano. A ação envolve seis equipes: cinco destinadas à extração das árvores, com cerca de dez profissionais cada, e uma equipe especializada em escalada, responsável pelo trabalho nas partes mais altas.

A intervenção ocorre nas proximidades da Estrada da Rhodia e integra o programa de manejo e renovação da arborização urbana.

