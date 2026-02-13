Campinas dá início nesta sexta-feira (13) à programação oficial do Carnaval 2026, que reúne 44 eventos distribuídos por diferentes bairros até a próxima terça-feira (17). A agenda inclui blocos de rua, apresentações musicais e atividades culturais em diversas regiões da cidade.
A programação foi organizada para ocupar praças, avenidas e espaços públicos, com eventos em áreas como Centro, Barão Geraldo, Sousas, Joaquim Egídio, Satélite Íris, Cambuí, Ouro Verde e distritos.
Para facilitar o acesso às informações, a Prefeitura disponibilizou um site específico com a programação completa, além do Calendário Oficial de Eventos. Nas plataformas, é possível consultar datas, horários, endereços e detalhes de cada bloco, inclusive os que realizam cortejos itinerantes, com acompanhamento em tempo real.
Sexta-feira abre a festa
A programação começa com três eventos:
- Bloco do Vitú, no Jardim Monte Cristo, das 14h às 22h;
- Abre Alas, na Praça Durval Pattaro, em Barão Geraldo, das 17h à meia-noite;
- Carna Satélite, no bairro Satélite Íris, das 19h às 3h.
Sábado concentra maior número de blocos
O sábado (14) terá intensa movimentação em diferentes pontos da cidade, com blocos como Cupinzeiro, Tomá na Banda, Revolução Permanente, Bloco da Vila, Quebra Coco, Rosas de Prata e Jeguegerso, entre outros. Parte deles realiza cortejo pelas ruas, com acompanhamento digital disponível no site oficial.
Domingo amplia diversidade
No domingo (15), a agenda inclui blocos tradicionais e também eventos voltados ao público infantil, como o Carnabrincante, no Jardim Chapadão. Entre as atrações do dia estão Bloco Batuka, na Praça Carlos Gomes; Carna Rock, na Estação Cultura; e apresentações em Sousas, Joaquim Egídio e Parque Oziel.
Segunda e terça encerram programação
A segunda-feira (16) mantém a programação ativa com eventos em Barão Geraldo, Joaquim Egídio e Satélite Íris, além de blocos como Samba do Li, Vida Nova e Beatas do Caribe.
Na terça-feira (17), último dia oficial do Carnaval, estão previstos desfiles como Bloco do Leão, na Praça Bento Quirino; Maracatucá; Vai Pra Cuba; e Unidos do Mandela, entre outros.
Planejamento e orientação
A recomendação é que o público consulte previamente a programação para organizar deslocamentos, já que alguns blocos são itinerantes e podem provocar alterações pontuais no trânsito. Informações completas estão disponíveis nos canais oficiais da Prefeitura.