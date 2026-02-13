Campinas dá início nesta sexta-feira (13) à programação oficial do Carnaval 2026, que reúne 44 eventos distribuídos por diferentes bairros até a próxima terça-feira (17). A agenda inclui blocos de rua, apresentações musicais e atividades culturais em diversas regiões da cidade.

A programação foi organizada para ocupar praças, avenidas e espaços públicos, com eventos em áreas como Centro, Barão Geraldo, Sousas, Joaquim Egídio, Satélite Íris, Cambuí, Ouro Verde e distritos.

Para facilitar o acesso às informações, a Prefeitura disponibilizou um site específico com a programação completa, além do Calendário Oficial de Eventos. Nas plataformas, é possível consultar datas, horários, endereços e detalhes de cada bloco, inclusive os que realizam cortejos itinerantes, com acompanhamento em tempo real.

Sexta-feira abre a festa