Campinas contabiliza 249 casos confirmados de dengue nas primeiras semanas de 2026, de acordo com o Painel Interativo de Arboviroses da Prefeitura. Até a última atualização, divulgada em 9 de fevereiro, não há mortes registradas pela doença no município.

Os números consideram o ano de início dos sintomas como 2026 e indicam crescimento nas primeiras semanas epidemiológicas. Na semana iniciada em 4 de janeiro foram registrados 252 casos. O total subiu para 268 na semana seguinte e chegou a 273 na semana de 18 de janeiro. Já na semana de 25 de janeiro houve 267 registros. O dado mais recente, referente à semana de 1º de fevereiro, aponta 125 notificações — número ainda parcial.

A Secretaria de Saúde ressalta que os dados são dinâmicos e podem ser atualizados conforme novas notificações são analisadas.

Perfil dos pacientes