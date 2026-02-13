Campinas contabiliza 249 casos confirmados de dengue nas primeiras semanas de 2026, de acordo com o Painel Interativo de Arboviroses da Prefeitura. Até a última atualização, divulgada em 9 de fevereiro, não há mortes registradas pela doença no município.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Os números consideram o ano de início dos sintomas como 2026 e indicam crescimento nas primeiras semanas epidemiológicas. Na semana iniciada em 4 de janeiro foram registrados 252 casos. O total subiu para 268 na semana seguinte e chegou a 273 na semana de 18 de janeiro. Já na semana de 25 de janeiro houve 267 registros. O dado mais recente, referente à semana de 1º de fevereiro, aponta 125 notificações — número ainda parcial.
A Secretaria de Saúde ressalta que os dados são dinâmicos e podem ser atualizados conforme novas notificações são analisadas.
Perfil dos pacientes
A faixa etária com maior número de confirmações é a de 20 a 29 anos, com 75 casos — 35 homens e 40 mulheres. Em seguida aparecem os grupos de 30 a 39 anos, com 44 registros, e de 40 a 49 anos, com 34 ocorrências.
Entre idosos de 60 a 69 anos são 20 casos confirmados. Na população acima de 70 anos, há oito registros entre 70 e 79 anos e cinco em pessoas com 80 anos ou mais.
Sintomas mais relatados
Entre os pacientes diagnosticados, 95,2% apresentaram febre, principal sintoma associado à doença. Também foram frequentes dor de cabeça (85,5%) e dor no corpo (79,1%). Outros sintomas relatados incluem dor atrás dos olhos (39,8%), vômito (36,9%), dor nas articulações (17,7%) e manchas na pele (8,8%).
Bairros sob alerta
A Secretaria de Saúde publicou o 7º Alerta Arboviroses de 2026 e identificou 17 bairros com alto risco de transmissão. Nessas regiões, haverá reforço nas ações de controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
As áreas indicadas são:
- Leste: Taquaral
- Noroeste: Conjunto Habitacional Parque da Floresta, Conjunto Residencial Parque São Bento, Conjunto Habitacional Parque Itajaí
- Norte: Jardim São Marcos, Jardim Campineiro, Vila Esperança
- Sudoeste: Jardim Adhemar de Barros, Parque das Indústrias, Jardim Planalto de Viracopos
- Sul: Vila Rica, Jardim do Lago, Jardim São José, Jardim Santa Cruz
- Suleste: Jardim Leonor, Ponte Preta, Núcleo Residencial São Fernando
A orientação é para que os moradores reforcem a vistoria em quintais e áreas internas, eliminando possíveis criadouros de água parada. A Secretaria também solicita que a população permita o acesso dos agentes de saúde, responsáveis pelas visitas e orientações.
A definição das áreas leva em conta indicadores como incidência de casos, registro de novas transmissões, densidade populacional e necessidade de intensificação das ações de campo.